Valentino Lázaro regressa aos eleitos da seleção da Áustria

Valentino Lázaro está de regresso à convocatória da seleção da Áustria.

O defesa do Benfica falhara a chamada de setembro, mas agora é opção para os jogos com Ilhas Faroé, a 9 de outubro, e Dinamarca, três dias depois, a contar para fase de qualificação para o Mundial 2022.

A seleção austríaca encontra-se no quarto lugar do grupo F, com sete pontos, a três do terceiro classificado, Israel, e a quatro do segundo, a Escócia. A Dinamarca lidera de forma destacada, com 18 pontos.