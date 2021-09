Simão: "É muito perigoso pensar que o Barcelona está mais fácil"

Simão foge, ainda, às comparações quando se fala de um Barcelona sem Messi, preferindo lembrar que noutros tempos o clube recompôs-se após ter perdido craques como Figo, Rivaldo, Ronaldinho ou Ronaldo. O antigo internacional reconhece, no entanto, que o clube catalão "não está a ter um início de época positivo" e aponta o caminho inverso ao Benfica.

Em entrevista a Bola Branca , o antigo jogador, que representou os dois clubes, garante confiar, contudo, que nem os "jogadores do Benfica pensam dessa maneira". O agora diretor das Relações Internacionais do emblema português aponta o triunfo na última ronda da Liga espanhola, por 3-0, sobre o Levante, para justificar que o Barcelona é servido por "jogadores importantes" e que representam "um clube histórico".

Treinador do Benfica espera "imensas dificuldades"(...)

"Está a iniciar muito bem, ainda não perdeu. Queria estar na Champions, está no caminho certo. Tem sido empolgante ver o Benfica jogar, nota-se a coesão defensiva, uma equipa muito forte psicologicamente. Ofensivamente está a aproveitar o bom momento do Rafa, com dois goleadores que têm sido o Yaremchuk e o Darwin", refere Simão.



Razões que levam o antigo jogador, agora dirigente, a confiar num bom resultado para os encarnados frente ao Barcelona, na Luz.

Simão lembra, também, a "importância do público e o impacto que pode ter nos jogadores" e espera que com esse apoio, e "com o máximo de respeito pelo Barcelona", a jornada possa ser de sucesso para o Benfica.

O Benfica defronta o Barcelona esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Encontro da Liga dos Campeões que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.