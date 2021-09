Reação dos jogadores. “Só um grande Benfica poderia ganhar”

O Benfica derrotou o Barcelona por 3-0 em partida da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os jogadores reagem ao triunfo.

Rafa

"Não acho que fosse um grande teste, era só mais um jogo que tínhamos pela frente, que queríamos ganhar. Era só demonstrar o que temos sido e o queremos continuar a ser. O Barcelona é uma grande equipa, mas temos de nos focar em nós, pois temos excelente equipa. E temos de continuar assim. Marcar ao Barcelona? É um sentimento muito bom, mas é igual a todos os jogos e golos que já fiz. Sentimento que estou a ajudar a equipa e que estamos a ganhar".

João Mário

"A nossa primeira parte foi mais difícil. Este Barcelona tem muita qualidade. Soubemos sofrer e acabámos por ser felizes e fazer um grande jogo. O Barcelona sofreu na segunda parte, metemos muitas dificuldades na segunda parte, explorámos bem o contra-ataque. É quase impossível ter muita bola contra eles, mas fomos taticamente perfeitos e isso foi decisivo. Foi apenas o nosso segundo jogo, sabemos que temos um calendário difícil agora. Temos dois jogos contra o Bayern Munique, excelente equipa, e depois vamos a Camp Nou. Não digo que sejamos favoritos”

Darwin

“É um sonho que tenho desde sempre. Jogar contra uma grande equipa como é o Barcelona e fazer golo é uma grande satisfação para mim. Agradeço aos meus colegas por todo o apoio que me deram desde que cheguei. Foi o nosso primeiro jogo na Champions, aqui em nossa casa, foi difícil, mas não vai ser fácil nunca. Mas também não vai ser fácil para ninguém defrontar o Benfica. Vamos defender esta camisola com tudo. Vai ser passo a passo".

Weigl

"Penso que o nosso plano funcionou muito bem. Claro que o Barcelona trocou muito bem a bola, são fortes nisso, são sempre perigosos, mas com esta atmosfera no estádio, a puxar por nós... Penso que o 3-0 é um resultado top para nós, estamos muitos felizes por o conseguirmos frente a um grande clube. Estamos muito bem no campeonato e começámos bem na Liga dos Campeões. Estou feliz pelo momento que estou a viver, mas é apenas o início da época e tenho de continuar para manter este nível. Estou muito feliz pelo carinho que recebemos dos adeptos"