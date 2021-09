Odysseas Vlachodymos foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Grécia, de apuramento para o Mundial 2022.

O guarda-redes do Benfica integra a lista de jogadores eleitos para os jogos com Geórgia, a 9 de outubro, e Suécia, três dias depois.

A Grécia está no terceiro lugar do grupo B, com seis pontos, menos três do que a Suécia, segunda classificada, e menos sete do que a líder Espanha, que no entanto tem mais dois jogos disputados do que os rivais.