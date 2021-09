Jesus. “Ganhei um jogo, não ganhei nenhum título”

O treinador do Benfica elogiou a exibição dos encarnados, ofensiva e defensivamente, contra o Barcelona.

“O Benfica está num momento muito bom, confiante. Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário, com grandes jogadores e tínhamos de estar ao nível do Benfica. Taticamente estivemos muito fortes, fomos gerindo os momentos, algumas vezes sem bola porque sabemos que é a filosofia do Barcelona”, disse Jorge Jesus.

O técnico encarnado acrescenta que “para ganhar ao Barcelona tinhas de marcar mais do que um golo, estas eram as minhas contas. Mas a equipa esteve melhor defensivamente do que eu pensava, o Vlachodimos não teve de defender nenhuma bola e isso é um sinal evidente de qualidade defensiva”.

Em declarações à Eleven, Jesus coloca água na fervura: “As minhas maiores vitórias são as que me dão prestígio de ganhar títulos. Hoje, ganhei um jogo, não ganhei nenhum título”.

O Benfica venceu o Barcelona por 3-0.