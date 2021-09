Lista de Rui Costa com três novos vice-presidentes

Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, apresentou, esta terça-feira, os nomes que o vão acompanhar no ato eleitoral de 9 de outubro. Há três nomes novos na direção.

Entre as novidades, estão Luís Mendes, gestor, Manuel de Brito, filho do antigo presidente de Jorge de Brito, e José Gandarez, que detém 80% da SAD do U. Santarém.

Destaque também para Fernando Seara, que é o candidato a presidente da Mesa da AG.

Na lista de Rui Costa continuam vários nomes da direção liderada por Luís Filipe Vieira: Fernando Tavares, Domingos Almeida Lima, e Sílvio Cervan.

Numa declaração gravada, Rui Costa destaca a “importância das equipas de trabalho para a construção dos resultados que queremos”.

Segundo o candidato, na sua equipa estão “pessoas com diversas competências e percursos de vida, que somam valor à estrutura profissional do Sport Lisboa e Benfica.”

“No Benfica, temos a obrigação de trabalhar sempre para ganhar” e é esse o desafio: “construir um novo ciclo de vitórias, com um projeto ao serviço dos interesses gerais do Benfica”.

“Estamos aqui, para sermos mais fortes, mais ganhadores e liderarmos em Portugal e no Mundo.”

As eleições no Benfica são no próximo dia 9 de outubro. Francisco Benitez é o outro candidato.

Direção:

Rui Costa – Presidente

Luís Mendes – Vice-presidente (novo)

Jaime Antunes - Vice-presidente

Domingos Almeida Lima - Vice-presidente

Fernando Tavares -Vice-presidente

Sílvio Cervan - Vice-presidente

Manuel de Brito - Vice-presidente (novo)

Rui do Passo - Vice-presidente (suplente)

José Francisco Gandarez - Vice-presidente (suplente) (novo)

Conselho Fiscal

Fernando Fonseca Santos – Presidente

João Augusto – Vice-presidente

Manuel Agria – Vogal

Rui Rodrigues – Vogal

José Appleton – Vogal

João do Paço – Vogal (suplente)

Mesa da Assembleia-Geral

Fernando Seara – Presidente

José Pereira da Costa – Vice-presidente

Pedro Nunes Carvalho – 1º Secretário

Miguel Vasconcelos Ferreira – 2º Secretário

Rodolfo Lavrador – Secretário (suplente)