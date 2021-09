Koeman recorda grandeza do Benfica e espera jogo "bonito"

Ronald Koeman reencontra o Benfica, que treinou, agora como adversário, ao comando do Barcelona. Aos seus jogadores, deixa o aviso: "O Benfica joga para ganhar. Não é uma equipa para não perder."

"Esperamos um jogo complicado. Jogam em casa e sei do ambiente e da força que têm no seu estádio. É um clube muito importante no mundo, tenho a experiência de saber quão grande é. Será um jogo bonito", reconheceu o treinador holandês, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da visita dos catalães à Luz, a contar para a segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

Apesar do respeito pelo Benfica, Koeman garante que o Barcelona vai tentar "controlar, ter bola e procurar espaços" para ferir as águias:

"Sabemos que eles são rápidos quando têm espaço. É importante ter a bola e, se a perdermos, ter boa organização na defesa. Não acredito que o Benfica abra muito o campo e deixe muitos espaços, porque a mentalidade portuguesa é controlar o jogo e ter uma defesa forte."

Vitória crucial para o Barça

O Barcelona precisa com urgência de pontos, uma vez que, na primeira jornada, perdeu, em casa, por 0-3, com o Bayern de Munique.

Koeman recusa a ideia de que a visita ao Benfica seja decisiva para as contas finais do grupo, dado que "o segundo jogo de seis nunca pode ser decisivo". Ainda assim, admite: "Precisamos de um bom resultado."

O Barcelona defronta o Benfica na quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz. Encontro da Liga dos Campeões que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.