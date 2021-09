Rui Costa: "Não me apoderei de nada. Tive de me chegar à frente"

Rui Costa refuta a ideia de ter "assaltado o poder" no Benfica, após a saída de Luís Filipe Vieira, que abandonou a presidência, depois de ter sido detido por alegado envolvimento em crimes fiscais e de branqueamento de capitais.

O atual presidente, e candidato a novo mandato, diz que a sua promoção à presidência do clube era a única opção que tinha em mãos.

"Não me apoderei de nada, não tive outro caminho senão chegar-me à frente no momento mais difícil. E foi um momento muito difícil para mim também", reconheceu, durante a visita à Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia.

"Muito se tem falado da democracia e do estado do clube. Não têm sido tempos fáceis para nenhum de nós, assim como não foi fácil para mim estar a assumir este papel", sublinha.