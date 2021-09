Rui Costa. “Não nos pode chegar Portugal, nós somos do mundo”

O presidente interino iniciou, este sábado, a campanha eleitoral para as eleições do Benfica de 9 de outubro e não tem dúvidas: “Quero trazer títulos, glória, honra. Queremos um Benfica a ganhar no futebol, nas modalidades e no projeto olímpico”.

“Na Europa não nos pode faltar a ambição. Não nos pode chegar Portugal, nós somos do mundo”, disse Rui Costa em Barcelos. Apesar disso, reconhece que “é cada vez mais difícil ganhar uma Liga dos Campeões neste quadro europeu”, referiu Rui Costa.

O antigo jogador encarnado quer “que os nossos ídolos não caiam no esquecimento. Que sejam lembrados por todos vós. Que ao mesmo tempo os possam ver, não como estátuas, mas a participar na história e vida do clube. Para isso, é necessário que consigamos também fazê-los voltar à casa”.

Rui Costa deixa a garantia: “A aposta na formação, não só no futebol, é para reforçar” porque “sei o que um jovem sonha”.

Nesta iniciativa de campanha também não faltaram as promessas: “Somos líderes nas infraestruturas, mas queremos mais qualidade, mais e melhores condições: melhoramento do estádio, crescimento do Seixal, melhoramento dos pavilhões e o nascimento do centro de alto rendimento para as modalidades e formação”.

O presidente recandidato reforça: “Somos o maior e melhor clube do país. Temos de estar sempre na linha da frente” nas propostas para melhorar o futebol português. Uma das críticas é ao “cartão do adepto” que tem tirado adeptos aos estádios.

Na Casa do Benfica em Barcelos, com casa cheia, Rui Costa aproveitou para garantir democracia e transparência nas próximas eleições e deixar um pedido: “Que a partir do dia 9 de outubro, ganhe quem ganhar, que o clube fique mais unido”.

Rui Costa lembrou que estes foram “dois meses muito difíceis” e, por isso, agradeceu “aos adeptos pela tranquilidade que nos permitiram chegar aos objetivos” e também “o apoio, lealdade e compromisso de quem esteve comigo na direção”.

“Se estivermos unidos e juntos, somos imparáveis”, fechou o discurso.

As eleições no Benfica estão marcadas para 9 de outubro. Para além de Rui Costa, Francisco Benitez também é candidato.