Jonas e o Benfica. “Início [de época] tem sido muito bonito”

O ex-jogador Jonas esteve, esta sexta-feira, de visita ao centro de estágio do Benfica, no Seixal. Antigo avançado mostrou-se “muito feliz”.

“Estou muito feliz por ter voltado ao clube que amo, à cidade e ao país de que gosto muito, por rever amigos e a malta toda. Vim para resolver algumas coisas particulares e também dar um abraço ao presidente Rui Costa, um grande amigo. Rever o pessoal com quem joguei, ver os novos, o mister, o Luisão, o Rui [Pedro] Braz, enfim, toda a malta com quem partilhei o balneário. Foi bom matar a saudade”, disse.

O “Pistolas” esteve com o plantel encarnado, muitos deles seus conhecidos.

“Estive um pouco no treino, assisti, matei um pouco a saudade, estou bem fora do futebol no Brasil. Mister é uma pessoa especial para mim, trabalhámos juntos um ano, ajudou muito, com o Rui Costa, para ter sido contratado. Foi bom, conversámos sobre muitas histórias boas daquela época. Foi muito bom revê-lo”.

No Brasil, Jonas garante que tem visto os jogos dos encarnados: “Acompanho sempre o Benfica. Início tem sido muito bonito e espero que continue assim até ao final. Este ano está a ser bem diferente, a equipa está a jogar muito bem, torço para que o Benfica volte a conquistar títulos, é o que todos os adeptos gostariam.”