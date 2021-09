Jesus: "O jogo de Guimarães é mais importante do que o jogo com o Barcelona"

Jorge Jesus dissipa qualquer dúvida ou confusão que possa existir, ao determinar, em reforço de mensagem, que o "primeiro grande objetivo do Benfica é vencer o campeonato". Sob este desígnio, o treinador afirma que o jogo com o Vitória de Guimarães, de sábado, "é mais importante do que o jogo com o Barcelona", da próxima semana, para a Liga dos Campeões.

"Desde o primeiro dia que o nosso discurso é que o campeonato nacional é o nosso primeiro grande objetivo. Se assim é, o jogo com o Vitória é muito mais importante do que o jogo com o Barcelona", sublinha, em conferência de imprensa, para logo de seguida fazer uma pequena adenda: "São os dois [jogos] muito importantes".

É com foco total na equipa do Vitória que o Benfica parte para Guimarães, sempre com a noção de que pela frente terá "um obstáculo à qualidade que a equipa [Benfica] tem". Além do adversário em campo, Jesus recorda que haverá outro oponente nas bancadas, com que é preciso contar.