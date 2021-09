Alex Costa: "Jogo em Guimarães vai ser um teste ao Benfica"

"Espero que seja um grande jogo de futebol, um grande espectáculo. Vão defrontar-se duas equipas que têm apresentado um futebol positivo, embora o Benfica com maior rendimento do que o Vitória, mas será um grande jogo num palco que é especial e com o retorno dos adeptos torna o D. Afonso Henriques num estádio mais complicado para os adversários. O Benfica terá aqui um grande teste, porque o Vitória quer tornar em rendimento as exibições que tem realizado", nota Alex, em entrevista à Renascença .

Alex prevê um teste difícil para o Benfica em Guimarães no jogo da 7.ª jornada do campeonato. O antigo jogador das duas equipas prevê um desafio competitivo, "entre duas equipas que têm apresentado futebol positivo".

"Considero que os jogos após as competições europeias são mais importantes, porque mexe mais com a motivação dos jogadores em voltar a jogar no campeonato depois de um jogo europeu. No entanto, para o Benfica nesta situação poderá ser diferente, porque o próximo adversário é o Barcelona, mas Jorge Jesus já avisou que o mais importante é o jogo do campeonato, porque o objectivo primeiro é ser campeão nacional", sublinha.

Jorge Jesus poderá optar por fazer algumas poupanças de jogadores para o embate com os catalães, apesar disso Alex considera que independentemente de quem jogar, o Benfica é muito forte. Avisa, no etnato, que o Vitória de Guimarães estará preparado para todos os cenários, já que Pepa conhece bem as ideias de jogo do clube da Luz.

O Vitória de Guimarães-Benfica está marcado para as 18h00 de sábado e terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.