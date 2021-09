Gaspar Ramos: "Rui Costa foi empurrado para ir a votos"

Rui Costa foi empurrado para ir a votos no Benfica e representa os interesses de uma parte dos atuais dirigentes do clube. A convicção é de Gaspar Ramos, antigo chefe do departamento de futebol dos encarnados.

O ex-dirigente considera que Rui Costa continua a ser usado pelos restantes dirigentes do Benfica na continuidade do que fez Luís Filipe Vieira. O pouco tempo até às eleições é um grande obstáculo aos opositores.

"Quando se marcam eleições num período tão curto de tempo para se apresentarem candidatos, não é fácil aparecer gente credível que possa avançar. Há um movimento natural para promover a candidatura do Rui Costa, que tem muito a ver com a conveniência ou o interesse de alguns elementos da direção em continuar. Por isso, estão a empurrar Rui Costa para esta candidatura, utilizando-o um pouco como fez Luís Filipe Vieira", entende.

Nesta entrevista à Renascença, Gaspar Ramos arrasa Rui Costa, que considera um mau administrador e uma figura sem capacidade nem grandeza para presidir aos destinos do Benfica.



"As pessoas andam um pouco iludidas. Rui Costa é uma figura importante, mas mesmo como administrador do futebol foi mau. O Rui Costa fez parte da administração de Luís Filipe Vieira em relação ao futebol e nunca se levantou a contestar as tomadas de decisão do presidente, e portanto é conivente com essa mesma administração", atira.