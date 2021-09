António Simões prevê vitória fácil de Rui Costa e avisa que a exigência vem depois

António Simões acredita que as eleições de 9 de outubro ditarão o grande desafio da carreira de dirigente de Rui Costa e do futuro do Benfica.

Em entrevista a Bola Branca, a lenda do clube da Luz analisa o quadro eleitoral e conclui que Rui Costa ganhará sem grande dificuldade. No entanto, avisa que a exigência vem depois, ou seja, assim que o antigo internacional português tomar posse como presidente do Benfica.

"É o grande desafio da carreira do Rui Costa e o grande desafio do futuro do Benfica. A ligação sentimental sempre existiu, mas agora há outra coisa, que é: o que é que se faz deste Benfica? Há muita coisa para fazer. Está toda a gente curiosa para ver qual é que vai ser a equipa do Rui Costa, como é que as coisas vão ser feitas, etc. Desejo que as coisas corram bem, como é óbvio. Eu sou desse Benfica", assinala.



António Simões mostra-se curioso quanto às opções de Rui Costa para honrar o "voto de confiança" que, acredita, receberá nas urnas: "Após as eleições é que o desafio vai ser posto à capacidade do Rui Costa."

"O que é que o Rui Costa vai fazer com elementos que estão conotados com coisas desagradáveis do SL Benfica? É aqui que se pede prudência, por um lado, mas determinação, por outro. Ou seja, 'o que é que eu tenho de fazer? O que é que eu sou capaz de fazer?' Os benfiquistas gostam de gente que é do clube à frente dos destinos e das responsabilidades do Benfica. Essa é que é a grande curiosidade, saber como é que isto vai correr. Os resultados vão ajudar, com certeza, mas há um outro futuro que não é apenas desportivo e é por esse que grande parte da massa associativa do Benfica está expectante", explica o antigo avançado.