Antigo presidente do Corinthians critica Vieira. "Eu estou aqui e ele está preso"

Andrés Sanchez, antigo presidente do Corinthians, assume as más relações que tinha com Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, desde o negócio de Elias, que viria a ser jogador do Sporting.

"Eu estou aqui e ele está preso. Eu já tive problemas com ele na venda do Elias, tratou-nos mal e desprezou o Corinthians", começou por dizer, ao podcast "Inteligência Ltda.".

O ex-dirigente do clube brasileiro esclarece o negócio de Pedrinho e Yony González. Acordo deu atrito devido à pandemia, que inviabilizou a contratação obrigatória do colombiano por parte do Corinthians.

"Vendemos o Pedrinho por 20 milhões e depois tínhamos de comprar o Yony por três milhões ao fim de seis jogos. Ele fez quatro jogos e veio a pandemia. Ele ficou louco e veio a discussão. Depois fizemos o acordo para o pagamento de 18 milhões de euros", explica.

Andrés Sanchez diz que Vieira achava que era "o presidente do Real Madrid ou Barcelona" e questiona a dimensão do clube encarnado.

"O Europeu já é Europeu, imagina o português. Eles pensam que são superiores, mas o Benfica é uma equipa pequena ao lado de muitos clubes brasileiros, e ele pensava que era o presidente do Barcelona ou do Real Madrid", termina.