Vertonghen "muito feliz" com marca de 50 jogos pelo Benfica

Jan Vertonghen expressou satisfação, esta terça-feira, por ter atingido, diante do Boavista, a marca de 50 jogos ao serviço do Benfica.

"Estou muito feliz pelos 50 jogos de águia ao peito. Carrega, Benfica", afirmou o central internacional belga, de 34 anos, num curto vídeo publicado no site oficial do clube encarnado.

Vertonghen chegou ao Benfica no verão de 2020, após ter terminado contrato com o Tottenham. Fez 48 jogos e um golo na primeira temporada. Esta época, leva oito partidas. O jogo 50 foi a vitória frente ao Boavista, por 3-1, a contar para a sexta jornada do campeonato.