Rui Costa anuncia hoje a candidatura à presidência do Benfica

Rui Costa vai confirmar que é candidato à presidência do Benfica esta terça-feira, às 20h30, numa declaração à comunicação social.

O antigo jogador é presidente desde que Luís Filipe Vieira abdicou do cargo, devido à operação Cartão Vermelho. Rui Costa demitiu-se após o fecho do mercado, tal como a restante direção, mas vai a votos para ser eleito pelos sócios encarnados.

O Benfica anunciou, no domingo, que as eleições para os órgãos sociais terão cobertura na televisão do clube, a BTV. Algo que não aconteceu no sufrágio anterior, que levou à recondução de Luís Filipe Vieira.

Rui Costa junta-se à candidatura encabeçada por Francisco Benítez, do movimento "Servir o Benfica".