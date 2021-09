Rui Costa anuncia candidatura para "reconduzir o Benfica ao caminho da glória"

Rui Costa anunciou, esta terça-feira, candidatura à presidência do Benfica, com vista às eleições marcadas para o dia 9 de outubro.

Numa curta declaração sem direito a perguntas, o presidente demissionário, que assumiu o cargo após a saída de Luís Filipe Vieira, declarou a "ambição de reconduzir o Benfica ao caminho da glória".

"São muitas as razões que me levam a dar este passo. Não será surpresa para ninguém se eu disser que respiro Benfica desde que nasci. Foi no Benfica que me fiz homem, foi o Benfica que me projetou para o mundo. Este é um dos momentos mais desafiantes da história do SL Benfica. O clube precisa de todos os benfiquistas. Jamais poderia deixar de responder à chamada", salientou o antigo internacional português.

"Trabalho, clareza, rigor e proximidade"

Rui Costa frisou que "é tempo de responsabilidade, união e afirmação de sentido futuro" e assumiu a vontade de "reunir todos os que amam" o Benfica, de forma a "construir um futuro ainda mais radioso".

"Comprometo-me a dedicar toda a minha energia e sabedoria para iniciar um novo ciclo de vitórias. Vencer é sempre a minha maior exigência. Trabalho, clareza, rigor e proximidade com os sócios e todos os nossos adeptos serão os nossos principais objetivos", garantiu.

Rui Costa informou que, "nos próximos dias", dará a conhecer o plano de ação, assim como a equipa que o acompanhará a sufrágio, num projeto que tem como objetivo "um futuro ganhador, à Benfica".

"Este é um projeto aberto à participação de todos. O Benfica é de todos nós, de todos os benfiquistas, e isso nunca esquecerei. Com todos, por todos, pelo Benfica", concluiu, citando o "slogan" da candidatura.