​Nandinho: “Darwin vai ser muito rentável para o Benfica”

Darwin Nuñez vai render muito dinheiro ao Benfica. A opinião é de Nandinho, comentador da Renascença e treinador que trabalhou com o uruguaio no Almería.

No verão de 2020, Darwin Nuñez custou ao Benfica 24 milhões de euros, tornando-o no jogador mais caro da história do futebol português.

Nandinho não tem dúvidas em afirmar que se “Darwin demonstrar toda a sua capacidade e isso for traduzido em golos e assistências, que é o que se espera de um avançado, acredito que o Benfica o vai potenciar e em termos financeiros pode ser muito rentável num futuro próximo”.



O avançado de 22 anos já fez quatro golos no campeonato, nas duas últimas jornadas bisou nos Açores com o Santa Clara e na receção ao Boavista.

Para Nandinho, o uruguaio "está a regressar de uma lesão e agora com ritmo está a mostrar a sua capacidade com golos e pela forma como cria situações para os colegas marcarem. Foi uma contratação cara para o Benfica, por isso depositaram-se muitas expetativas. É um jovem que é forte mentalmente, não se deixou afetar pelas críticas e pode nesta época explodir para o que é o seu real valor”.

Nestas declarações a Bola Branca, Nandinho lembra que Darwin “não é avançado para jogar como referência ofensiva, só com o Benfica a jogar em contra-ataque, que não é o ADN do Benfica".

"Darwin pode jogar como segundo avançado com Yaremchuk, Seferovic ou Gonçalo Ramos. Assim pode mostrará sua mobilidade para cair em espaços laterais e provocar os desequilíbrios nas diagonais para a área. Quanto a defeitos ainda tem de melhorar o jogo entrelinhas. Ainda perde muitas bolas”, termina.

Darwin Nuñez marcou 14 golos e registou 11 assistências em 44 jogos na época passada. Terminou a época com uma lesão que o afastou da pré-época e leva já quatro golos em cinco jogos esta temporada.