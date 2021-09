Benitez quer saber se Rui Costa será o número 1 e quem o acompanha

Francisco Benítez quer enfrentar Rui Costa nas eleições do Benfica, a 9 de outubro, e aguarda pela formalização da candidatura do homem que ocupou o lugar de Luís Filipe Vieira para tirar algumas dúvidas.

"Partindo do principio que será Rui Costa a encabeçar a direção dessa lista, parece-me que é uma situação em linha com aquilo que se esperava. A grande questão que todos os benfiquistas colocam é se há, ou não, mexidas importantes em peças fundamentais em toda a equipa diretiva e nos restantes órgãos sociais do clube", refere o primeiro candidato a dar um passo em frente, em entrevista a Bola Branca.

Benítez quer saber se Rui Costa "vai definitivamente cortar com o passado e com o 'Vieirismo' e se vai apresentar uma equipa".

"Não digo [uma lista] completamente nova, mas que tenha uma quantidade assinável e importante [de novos elementos], sobretudo em posições fortes, como são a SAD e as vice-presidências. Se aí vamos ter novos nomes e com novas ideias, ou se vamos continuar a ter aquilo que tivemos nos últimos anos, que são aquelas situações pouco claras e com negócios feitos nas costas dos sócios", adverte o candidato.

Frente a frente com Rui Costa

Francisco Benitez não se encolhe com o avanço de Rui Costa e assegure que quer agora discutir o Benfica, garantindo que vai a votos.

"Sou candidato às eleições do Benfica e nem outra coisa seria de esperar. A minha candidatura visa, sobretudo, discutir o Benfica na altura em que o Benfica deve ser discutido, que é no período das eleições. Eu quero discutir o Benfica com Rui Costa ou com qualquer benfiquista que queira discutir o Benfica e trazer novas ideias, porque o Benfica precisa de novas ideias. Precisa de mudar e de cortar com o passado e com todas as situações menos claras e precisa de uma limpeza de ideias, para que o Benfica possa preparar-se para os novos desafios que aí vêm."

Benítez espera "que não seja preciso realizar novas eleições daqui a um ano ou dois devido a mais processos e mais visitas da Policia Judiciária".

"Isso tem de ser discutido nesta altura. Independentemente de quem se candidate, eu tenho as minhas ideias, o movimento que represento tem ideias e queremos colocá-las em cima de mesa. E queremos que outros benfiquistas revelem as suas ideias, e depois serão os sócios a decidirem que rumo querem para o Benfica", conclui, em entrevista a Bola Branca.