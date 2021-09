Weigl acredita que Benfica lutaria pelo "top-4" na Bundesliga

O médio Julian Weigl acredita que o Benfica lutaria pela qualificação para a Liga dos Campeões na Bundesliga. O internacional alemão deu uma entrevista ao Bild e fala na evolução das águias nesta temporada.

"Este ano demos um passo em frente. Começámos muito, muito bem. Acho que podíamos lutar pelos lugares da Liga dos Campeões na Bundesliga", disse.

Weigl foi eleito o melhor jogador do Benfica na época passada, um prémio que não estava à espera: "Surpreendeu-me. Tive que batalhar muito para entrar na equipa e fui ganhando mais tempo de jogo. Que no fim os adeptos me tenham dado esse reconhecimento significou muito para mim".

O médio de 26 anos soma cinco internacionalizações pela seleção da Alemanha e espera que as exibições no Benfica e na Liga dos Campeões o levem de regresso à "Mannschaft".

"Eu conheço bem o Hansi Flick e com um novo treinador, aparecem sempre novos nomes. Claro que quer ser chamado e tenho a certeza de que Hansi Flick me colocou no radar. Estou a jogar a Champions e ele provavelmente vai ver o jogo contra o Bayern. Todos os que já estiveram na seleção nacional têm o objetivo de voltar. É para isso que trabalho todos os dias", termina.

Weigl chegou ao Benfica em janeiro de 2020. Esta temporada, leva um golo e duas assistências em oito jogos disputados.