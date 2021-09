Radonjic falha receção ao Boavista por lesão

Nemanja Radonjic vai falhar a receção do Benfica ao Boavista, esta segunda-feira, por lesão.



As águias confirmaram a lista de 21 convocados para o jogo, com quatro lesionados a falhar o jogo. A Paulo Bernardo, Svilar e Seferovic junta-se agora o lesionado Radonjic, que tem uma lesão muscular do adutor direito.

De regresso estão André Almeida, de lesão, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo, que cumpriu castigo. Taarabt está castigado e falha o jogo. Gil Dias e Ferro ficam de fora por opção.

Os convocados

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Morato, Vertonghen, Otamendi, Valentino, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Lucas Veríssimo e Gilberto;

Médios: Julian Weigl, Gedson, Pizzi, Meïte, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Gonçalo Ramos, Rodrigo Pinho, Yaremchuk e Darwin.