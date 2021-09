Jesus. Benfica “em qualquer momento faz golo”

O treinador do Benfica gostou da exibição da equipa contra o Boavista (3-1), dá conta dos “sinais positivos”, mas lamenta algum apagamento na segunda parte.

“Era uma vitória importante por vários motivos. Por ser ao sexto jogo com o Boavista, como o ano passado. Fizemos os primeiros 45 minutos melhores do que os últimos 45. Gostei da equipa, com mais personalidade e muita qualidade do jogo. O golo que sofremos é mérito do Boavista, mas depois fizemos o 3-1. O jogo depois ficou mais fácil, mas não tivemos tanta bola como devíamos ter. A ganhar por 3-1 já não precisas jogar no risco”, disse Jorge Jesus.

Os encarnados alcançaram a sexta vitória consecutiva no campeonato, o que já não acontecia desde 1982/83.

“São sinais positivos. Somos uma equipa que em qualquer momento faz golo. O Benfica não precisa de estar muito tempo a atacar para fazer golo. O único caso que fugiu a esta regra foi o jogo em Kiev”.

Em declarações à Btv, o técnico deixou elogios aos avançados. “O Darwin e o Rafa são muito rápidos” e o Benfica “a qualquer momento destabiliza a linha o adversário e acaba por fazer golo”.

Jesus voltou também a elogiar o regresso dos adeptos ao estádio da Luz. “Já não estávamos habituados a jogar com adeptos, mas agora que voltaram a aparecer, são adeptos diferentes, empurram a equipa para o objetivo, que é o golo. Fico sempre confiante quando jogo na Luz, não só pela equipa, mas pelos adeptos que dão uma confiança muito forte à equipa”.

O Benfica venceu o Boavista por 3-1, com dois golos de Darwin e um de Weigl.