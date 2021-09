Gabriel pode rescindir contrato com o Benfica e deixar o clube nas próximas horas, escreve o jornal "Record". O agente do jogador está em Lisboa para negociar com o clube encarnado.

O médio de 28 anos custou às águias cerca de nove milhões de euros em 2018, mas não integra as opções de Jorge Jesus, não está na equipa principal, e pode rescindir por mútuo acordo.

De acordo com a publicação, o brasileiro aufere cerca de um milhão de euros limpos por época e tem mais três temporadas de contrato na Luz. As águias procuram um acordo para a rescisão semelhante ao que aconteceu com Samaris.

Gabriel chegou ao Benfica em 2018/19, proveniente do Leganés. Realizou 100 jogos e marcou cinco golos. Na temporada passada ainda foi usado 32 vezes por Jorge Jesus, mas perdeu espaço esta época com a chegada de João Mário e Meité.