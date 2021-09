Eleições do Benfica terão debates e cobertura na BTV

O Benfica anunciou, este domingo, que as eleições para os órgãos sociais terão cobertura na televisão do clube, a BTV. Algo que não aconteceu no sufrágio anterior, que levou à recondução de Luís Filipe Vieira.

Em comunicado no site oficial, o Benfica justifica a decisão com a necessidade de defender o "espírito democrático que marca a sua história" e enaltecer os valores "da salutar discussão e do debate de ideias que engrandecem o seu glorioso percurso".

Desta forma, haverá tempos de antena na BTV para as candidaturas que se apresentem a sufrágio e entrevista individuais aos candidatos à presidência, também no canal, além da realização de um debate com a presença de todos os candidatos presentes às eleições.

Haverá, ainda, espaço reservado a cada candidatura no jornal "O Benfica", nas edições dos dias 1 e 8 de outubro, pode ler-se na nota. Também será criada, no site do clube, uma área específica para a publicação do programa eleitoral de cada uma das listas candidatas.

"Os detalhes relativos às questões operacionais decorrentes do propósito de promover junto dos Sócios o debate de ideias e de projetos para o futuro do Sport Lisboa e Benfica serão brevemente agilizados com as diferentes candidaturas, assim que se encontrem formalizadas as listas candidatas às eleições de 9 de outubro", informa o Benfica.

Para já, há apenas uma candidatura assumida às eleições do Benfica, encabeçada por Francisco Benítez. O presidente demissionário, Rui Costa, ainda não formalizou intenção de se apresentar a sufrágio.