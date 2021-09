Benfica sem Almeida e Seferovic com o Boavista, mas com Rafa

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, não conta com André Almeida e Haris Seferovic, lesionados, para o embate com o Boavista, relativo à sexta jornada do campeonato. Contudo, acredita que Rafa estará apto.

Em conferência de imprensa, este domingo, Jesus explicou que Almeida esteve a contas com um problema muscular. Embora esteja "clinicamente apto, só tem dois dias de treino", pelo que "não vai estar no jogo".

"O Haris [Seferovic] também não vai estar neste jogo e penso que não só. O Rafa recuperou. Está 100% capaz de poder ser lançado no jogo. Se tudo correr normalmente, vai jogar", projetou o técnico encarnado.

O Benfica vai receber um Boavista com "boa estrutura defensiva" e que "está a fazer um campeonato muito bom". Ainda assim, Jorge Jesus confia que a sua equipa jogará "com muita qualidade" e vencerá. A "ressaca" da Liga dos Campeões não pode afetar:

"É verdade que acontece quando sais da Champions o nível de adrenalina baixa e, por vezes, podes ser surpreendido. Mas o grande objetivo do Benfica é o campeonato. Como tal, queremos continuar na frente e para isso temos de ir somando pontos só com vitórias", sublinhou.



Cada jogo é um jogo

Na temporada passada, o Benfica também ia na frente à sexta jornada, quando esbarrou no Boavista - e com o mesmo árbitro. No entanto, Jorge Jesus desvalorizou o que considerou ser "só uma curiosidade".

"Cada jogo tem a sua história. A diferença é que [este jogo] é no Estádio da Luz. O Benfica está muito confiante. Sinto a equipa muito bem."



Jorge Jesus defende que quem lidera o campeonato é quem joga melhor futebol. Agora que é o Benfica que está na frente, o treinador não mudou de opinião, no entanto, deixou um aviso aos mais distraídos.

"Estamos no começo do campeonato, todas as equipas andam à procura do seu caminho, todas vão melhorar com os jogos. O Benfica também. Quem está em primeiro é quem está melhor, mas isso não garante nada. O campeonato não acaba com cinco jornadas. Vamos melhorar, mas os nossos adversários também", assinalou o técnico encarnado.

O Benfica recebe o Boavista na segunda-feira, às 19h00, na Luz. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.