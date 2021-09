Lucas Veríssimo eleito melhor jogador da I Liga em agosto

Lucas Veríssimo foi eleito o melhor jogador da I Liga em agosto.

O central internacional brasileiro do Benfica, que também ganhara o prémio de defesa do mês, reuniu 16% das preferências dos treinadores principais da prova. Ficou à frente do português Pedro Gonçalves (Sporting), que somou 14% dos votos, e do espanhol Toni Martínez (FC Porto), que recebeu 10%, e que tinham sido eleitos os melhores médio e avançado do mês no campeonato, respetivamente.

Veríssimo disputou três dos quatro jogos do Benfica na I Liga em agosto. A equipa de Jorge Jesus venceu esses três encontros, com dois golos sofridos e seis marcados, dois deles pelo central de 26 anos.

Veríssimo de "pés no chão"

Citado pelo comunicado da Liga, Lucas Veríssimo admite estar "muito feliz" pelo reconhecimento e espera "manter o trabalho" feito até agora.

"A equipa tem estado bem, mas temos de manter os pés no chão. Sabemos dos nossos objetivos neste campeonato e nas outras competições, por isso é continuar o nosso trabalho, porque tenho a certeza de que poderemos colher bons frutos", salienta.

O prémio de melhor guarda-redes foi para Adán, do Sporting, e o de melhor treinador para Bruno Pinheiro, do Estoril. A equipa recém-promovida encontra-se no segundo lugar, apenas atrás do Benfica.