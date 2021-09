Litos: "Benfica é forte, mas é possível o Boavista ganhar"

O Boavista alimenta a esperança de poder vencer um Benfica "que é forte". Litos, antigo central campeão pelos boavisteiros, esteve presente nas duas últimas vitórias dos axadrezados na capital, em 1998 onde marcou no triunfo por 1-2, e em 1999, por 3-0.

A Bola Branca, o ex-internacional português explica que nesses tempos "não era mais fácil vencer", só que o Boavista "tinha uma super equipa", e apontava ao título de campeão nacional, que obteria na temporada seguinte.



O antigo defesa chegou até a ser abordado pelo Benfica devido ao seu rendimento: "Na altura, foi só uma sondagem, mas o destino não foi esse. Não se chegou a concretizar-se, não era esse o destino. O Benfica é uma grande instituição, mas a vida é assim mesmo e não foi possível".

Litos está a gostar da equipa comandada por João Pedro Sousa, que diz ter "mecanismo bem definidos e um conjunto jovem". Motivos para fazer com que acredite num bom resultado e atire que "tudo é possível".

Olhando para o setor defensivo "com experiência", destaca a mais-valia que foi o recuo de Javi García para central. No ataque, aponta a rapidez e um fator que pode ser aproveitado pelos boavisteiros.

"O Benfica joga sempre em cima do adversário, com um bloco muito subido, e é normal que crie espaços na retaguarda. O Boavista tem gente muito rápida e tem de surpreender os defesas do Benfica", aconselha o antigo campeão pelos axadrezados.

Litos foi formado no Boavista e representou a equipa principal entre 1995 e 2001, tendo realizado um total de 221 jogos pelos axadrezados. Passou ainda pelo Estoril, Rio Ave, Campomaiorense, Málaga e terminou a carreira na Académica, em 2008.

O Benfica-Boavista joga-se na próxima segunda-feira, na Luz às 19h e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.