Benfica confirma: Textor e José António dos Santos adiam negócio

A SAD do Benfica comunica que o empresário John Textor adiou de 15 de setembro para 31 de dezembro de 2021 o negócio firmado com José António dos Santos para a transferência de ações da sociedade encarnada.

"A data para a conclusão do negócio do qual poderá vir a decorrer a transmissão das ações em causa para o senhor John Textor, desde que verificadas as condições/autorizações necessárias (...), passou de 15 de setembro de 2021 (como constava do comunicado inicial) para 31 de dezembro de 2021".

Em julho, a Benfica SAD comunicou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que José António dos Santos celebrou um acordo para vender a John Textor 25% do capital social da SAD.

O norte-americano escreveu, entretanto, no Twitter: “O Sr. Santos e eu concordámos anteriormente em suspender a nossa relação contratual até aos associados do Benfica confirmarem a sua escolha para a liderança”.

No comunicado enviado à CMVM, ficou também confirmado que José António dos Santos detém 20,101% do capital da Benfica SAD.



Já na segunda-feira, o Benfica considerou insuficientes os elementos que Luís Filipe Vieira apresentou para decidir se quer exercer o direito de preferência sobre as ações do antigo presidente.

O Benfica revelou em 7 de setembro que o antigo presidente do clube da Luz lhe dirigiu uma comunicação para exercer o direito de preferência sobre 3,28% das ações da SAD de que Luís Filipe Vieira é proprietário, na sequência de uma proposta de venda no valor de 7,80 euros por cada um dos 753.615 títulos, correspondendo a um valor global de quase 5,9 milhões de euros (5.878.197 euros).