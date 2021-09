Otamendi assume. "Tivemos sorte com o VAR"

Nico Otamendi, capitão do Benfica, assume que as águias tiveram alguma sorte que o golo da vitória do Dínamo de Kiev foi anulado pelo videoárbitro por fora de jogo.

"Na Champions, ao mínimo erro sofres um golo. Tivemos sorte com o VAR, porque foi fora de jogo. É importante somar pontos fora de casa, tentámos a vitória durante todo o jogo. Não conseguimos, mas esperamos corrigir os erros. Creio que perdemos dois pontos, tivemos mais bola perante uma equipa que se fechou muito na defesa. Agora temos de trabalhar para melhorar", disse, à Eleven Sports.

Morato acredita que, caso o golo dos ucranianos tivesse sido validado, seria injusto.

"Não temos de olhar para os últimos minutos, foi no detalhe que não conseguimos a vitória. Os últimos minutos não refletem o que foi o jogo. Só faltou o golo, estávamos bem posicionados, só faltou mesmo o golo", disse, também à Eleven.

Lazaro partilha da ideia de Morato e fala em "azar" na frente de ataque.

"Estivemos bem, controlámos o jogo. Tivemos azar em frente à baliza, tentámos criar muitas oportunidades. No final, com o golo anulado, tudo parece diferente. Lutámos até ao fim e acho que se o golo do Dínamo tivesse contado, teria sido injusto", termina.

[Atualizado às 22h50]