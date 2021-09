Nuno Campos: "Yaremchuk vai querer mostrar que está num bom momento"

Nuno Campos considera que Jorge Jesus pode tirar vantagem do facto de Roman Yaremchuk ter sido formado no Dínamo de Kiev, na estreia do Benfica na nova edição Liga dos Campeões, esta terça-feira.

Em declarações a Bola Branca, Nuno Campos, treinador que foi adjunto de Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk, refere que o avançado internacional ucraniano "vai querer mostrar que está num bom momento".

"Vai querer fazer golos. O Benfica pode jogar um pouco com isso", vinca.

"Raio-x" ao Dínamo de Kiev

O técnico, que esteve três temporadas na Liga da Ucrânia, conhece bem a equipa comandada por Mircea Lucescu e vaticina que o treinador romeno apostará no contra-ataque, em que destaca três jogadores.



"Mykolenko, na esquerda, é um jogador com um andamento muito bom, que aparece em muitas situações de ataque, para assistir. Depois, Tsygankov, jogador que chuta muito bem e não lhe podem dar espaço. Também faz diagonais que o podem isolar. E Carlos Pena, que chuta muito bem de fora da área", sintetiza o antigo adjunto de Paulo Fonseca.

Nuno Campos alerta, ainda, para os lances de bola parada, já que "o Dínamo faz muitos golos" nesses momentos. Ainda assim, confia que Jorge Jesus tenha preparado a sua equipa para essas situações.

Sem atribuir favoritismo a qualquer dos lados, o treinador avisa que o Dínamo de Kiev "é mais forte em casa" do que fora do seu estádio.

O Dínamo de Kiev-Benfica começa às 20h00, na Ucrânia. Tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.