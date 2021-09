John Textor suspende compra de 25% da Benfica SAD até depois das eleições

As eleições do Benfica estão marcadas para o dia 9 de outubro. O prazo para Textor concretizar a compra termina em novembro.

"Eu e o Sr. [José António dos] Santos concordámos em suspender a nossa relação contratual até depois de os associados do Benfica terem escolhido o seu presidente", escreveu o empresário no Twitter.

O empresário norte-americano John Textor, que pretende comprar 25% do capital social da SAD do Benfica , revelou, esta terça-feira, que suspendeu a transação até depois das eleições no clube.

Direção do Benfica veta entrada de Textor na SAD

A 16 de julho, a Direção do clube anunciou que, na condição de detentor de ações de Categoria A no capital da SAD, opunha-se ao negócio.

A compra de 25% do capital da SAD por parte de John Textor depende de aprovação prévia em assembleia geral (AG) com voto favorável do clube. Assim, a Direção do Benfica "declara considerar inoportuna esta operação, pelo que à mesma se oporá, no exercício dos seus direitos e deveres", caso venha a ser sujeita a deliberação em AG da SAD.



"Neste contexto, a Direção do Sport Lisboa e Benfica esclarece ainda que considera inoportuno receber, de maneira formal ou informal, o Sr. John Textor nesta altura", podia ler-se no referido comunicado.

José António dos Santos é um de quatro arguidos da operação "cartão vermelho", que investiga suspeitas de vários esquemas de fraude que causaram prejuízos à SAD do Benfica, ao Novo Banco e ao Estado português, através de impostos não cobrados e injeções de capitais públicos no Novo Banco e de financiamento ao Fundo de Resolução. Financiamentos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".

Também são arguidos Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, Tiago Vieira, o filho, e o agente de futebol Bruno Macedo. A investigação envolve financiamentos e negócios que superam os 100 milhões de euros.