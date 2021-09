Jesus: "Se alguém tivesse de sair vencedor, era o Benfica"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acredita que a sua equipa jogou melhor do que o Dínamo de Kiev, apesar do empate sem golos e do golo dos adversários anulado aos 93 minutos pelo VAR.

"O futebol é assim, nem sempre quem joga melhor ganha, foi o caso do Benfica hoje durante 90 minutos. Em dois minutos, estivemos sujeitos a perder. São situações do futebol, a bola que bate no poste é uma finalização fora da área, não dá para fazer mais. Se alguém tivesse de sair vencedor, era o Benfica", disse, à Eleven Sports.

O técnico diz que não perder é igualmente importante na Liga dos Campeões e elogia a prestação da equipa:

"Esta equipa vai criar problemas a qualquer adversário aqui. A verdade é que, nos últimos dois minutos, estivemos à beira de perder. É mais um jogo que a equipa não perdeu e sai moralizada em relação à sua qualidade de jogo. Quando estamos numa competição como esta, o importante é ganhar, mas não perder também é", atira.

Questionado sobre falta de eficácia, Jesus aponta para a incapacidade de criar oportunidades flagrantes de golo: "O Benfica fez um grande jogo, mas não conseguiu concretiuzar a sua qualidade. Não foi falta de eficácia, não criamos grandes oportunidades de golo. Tivemos uma clara, do Yaremchuk, mas o jogo foi todo comandado pelo Benfica. Faltou-nos criar situações de finalização", termina.

