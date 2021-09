Benfica arranca Youth League a sofrer pesada goleada

A equipa de juniores do Benfica foi goleada em casa do Dínamo de Kiev por 4-0, na primeira jornada da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

Bol abriu o marcador para os ucranianos aos 8 minutos de jogo. O resultado ganhou contornos de goleada na segunda parte, com golos de Brazhko, de penálti, Voloshyn e Diallo.

As águias contam com três presenças em finais da prova e arranca agora a participação na prova, onde vai ainda defrontar Barcelona e Bayern de Munique.

A equipa principal joga também frente ao Dínamo de Kiev, na Ucrânia, a partir das 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.