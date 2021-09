Para Jorge Jesus, o "Dínamo de Kiev é tão forte como o Barcelona e Bayern de Munique"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, acredita que o Dínamo de Kiev, primeiro adversário das águias na fase de grupos da Liga dos Campeões, é tão forte como o Barcelona e o Bayern de Munique.

"Se olharmos para o Dínamo como a equipa mais fraca do grupo, não é verdade em nada. Tem o treinador mais titulado do mundo no ativo, do qual tenho grande admiração. Da sua equipa, cinco são titulares na seleção da Ucrânia. São sinais que são uma grande equipa. Para mim, o Dínamo é tão forte como o Barcelona e o Bayern. Também penso ganhar a essas equipas", disse, em conferência de imprensa.

Apesar dos elogios à equipa ucraniana, Jesus aponta à vitória em Kiev para abrir o grupo da melhor maneira.

"É com grande satisfação que vamos começar esta fase de grupos, era aqui que queríamos estar, contra os melhores. Vamos jogar com um dos nossos rivais, que tem uma equipa forte, como são as quatro equipas. O Benfica tem todas as condições para disputar a vitória com todos os adversários, sem receios", atira.

Depois de analisar a equipa do Dínamo, Jesus descreve-a como "uma equipa forte na bola parada ofensiva e no ataque posicional. Tem um posicionamento tático e uma ideia de jogo que eu gosto, mas temos que tentar parar aqueles que eu acho que são os jogadores mais importantes".

Jesus voltou a rodar a equipa no campeonato, no último sábado frente ao Santa Clara, e acredita que o plantel está em boa forma e com confiança para jogar a Champions

"Nunca conseguimos a gestão perfeita, mas vamos partir para o jogo a sentir que a equipa está super forte e moralizada. Conhecemos bem o adversários e temos capacidade para ganhar. Acho que temos gerido a equipa muito bem, do ponto de vista físico e psicológico. Tudo tem a ver com a estrutura, incluíndo o departamento técnico", termina.

O Dínamo de Kiev-Benfica está marcado para esta terça-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.