Benfica sem Almeida e Veríssimo antes da viagem para Kiev

André Almeida e Lucas Veríssimo não estvieram no treino do Benfica, na manhã desta segunda-feira, e são baixas para a deslocação a Kiev, que marcará a estreia da equipa na fase de grupos da Liga dos Campeões.

André Almeida recupera de problemas físicos que já o afastaram do jogo com o Santa Clara, no sábado. Não há ainda informação sobre Lucas Veríssimo, mas o central não entra nos planos de Jorge Jesus para o encontro com o Dínamo, por estar suspenso. O brasileiro foi expulso no jogo com o PSV, na Holanda, da 2.ª mão do "play-off" da Liga dos Campeões.

Taarabt treina sem limitações e poderá ser opção na Ucrânia. O médio marroquino está suspenso nas competições nacionais, mas pode ser utilizado na prova europeia.