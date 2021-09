Benfica pede mais informações sobre comprador de ações e quer adiamento para o pós-eleições

O Benfica pede a Luís Filipe Vieira mais informações sobre “a identidade do potencial comprador” das ações de que o ex-presidente é detentor.

“Constatamos que não foram comunicadas informações essenciais e necessárias sobre os termos e condições contratuais relevantes, designadamente, a identidade do potencial comprador, o(s) prazo(s) e condições de pagamento do preço e eventuais condições adicionais que se mostrem relevantes no contexto do negócio”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

No mesmo comunicado, a SAD encarnada pede ainda a Vieira para adiar a eventual venda das ações para depois das eleições no clube, marcadas para 9 de outubro.

“Em atenção aos superiores interesses do Sport Lisboa e Benfica, ser comunicada de forma a poder ser analisada pela nova Direção, em tempo adequado após início das suas funções”, acrescentou.

O clube recebeu uma comunicação do seu antigo presidente para exercer o direito de preferência sobre 3,28% das ações da SAD de que Luís Filipe Vieira é proprietário, na sequência de uma proposta de venda no valor de 7,80 euros por ação, num valor global de quase 5,9 milhões de euros.

O Benfica tem até dia 15 para decidir sobre o direito de preferência.