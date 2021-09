Benfica diferente para melhor. Toni vê Jesus com discurso "menos arrogante"

O Benfica confiante venceu nas cinco primeiras jornadas do campeonato e vai apresentar-se amanhã, em Kiev, para a estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões. As águias aumentaram para quatro pontos a vantagem para Sporting e FC Porto no campeonato, depois do empate no clássico

"É um Benfica diferente, para melhor. mais confiante e consistente. O Jorge Jesus está com um discurso menos arrogante. Há ainda um campeonato inteiro para jogar e quatro pontos de avanço não são significativos. Penso que, esta época, o confronto entre os grandes pode ser importante para definir o campeão porque há uma diferença maior destes para as restantes equipas", considera, a Bola Branca.

Kiev de má memória para Rui Águas

Toni lembra, a propósito deste reencontro com o Dínamo Kiev, a lesão greve de Rui Águas num jogo com a equipa ucraniana na Liga dos Campeões de 1991/92. Num grupo onde, curiosamente, também estava o Barcelona. Toni integrava a equipa técnica encarnada, liderada por Sven-Göran Eriksson.



"É um reencontro do Benfica com o Dínamo Kiev num grupo que, em 91/92, também tinha o Barcelona. O jogo de Kiev foi de má memória, marcado por uma lesão gravíssima do Rui Águas. O Benfica perdeu lá por 1-0 mas espero que, desta vez, as coisas corram de maneira diferente", conclui.

O jogo com Dínamo está marcado para as 20h da próxima terça-feira. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.