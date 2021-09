Jorge Jesus confirma que queria David Luiz e avisa que não sai mais ninguém

Jorge Jesus confirmou, esta sexta-feira, que quis contratar David Luiz este verão. Contudo, considerando que o central brasileiro não chegou, o treinador fez um aviso: o Benfica não vai deixar sair mais ninguém.

"Muito se falou do David Luiz. Como não chegou, não viria mais nenhum jogador, porque eu não queria. Era esta a situação que estava em cima da mesa. Temos o Ferro, que não saiu, exatamente para preencher esse lugar", sublinhou o treinador do Benfica, em conferência de imprensa.



O mercado está finalmente fechado, "aquilo que todos os treinadores querem", o que permite que as equipas estabilizem. Jorge Jesus garantiu que está "extremamente satisfeito" com o plantel que tem:

"Já estava mesmo sem a vinda de um ou dois jogadores. Agora, ainda mais. Temos um plantel para fazer face a jogos de três em três dias."

O potencial de Gedson e a "vantagem" de Lázaro

Não sai Ferro e não sai Gedson. Apesar do interesse do Galatasaray, confirmado por Jorge Jesus, o médio vai continuar no Benfica.

"Nós acreditamos que o Gedson pode crescer no Benfica. Ele pode jogar numa posição que é ocupada pelo João Mário e pelo Taarabt, e pode realmente vir a ter as suas oportunidades. Ele sabe que vai crescer aqui, mesmo, se calhar, não tendo as oportunidades de jogar como teria no Galatasaray, o clube que o pretendia", referiu o treinador.

A última movimentação do Benfica no mercado foi a contratação de Valentino Lázaro, lateral-direito. de 25 anos, por empréstimo do Inter de Milão. Para Jorge Jesus, o internacional austríaco "tem uma vantagem".

"Tanto faz a posição de lateral-esquerdo, como de lateral-direito. Traz-nos muitas garantias, é um jogador de enorme valor. Tanto pode atuar num sistema de quatro defesas, como num sistema de 3-4-3", explicou.

Jorge Jesus fazia a antevisão do Santa Clara-Benfica, da quinta jornada da I Liga, marcado para sábado, às 18h00, nos Açores. Relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.