Jesus defende que Santa Clara-Benfica devia ter sido adiado

Jorge Jesus defende que o jogo entre Santa Clara e Benfica, a contar para a quinta jornada do campeonato, devia ter sido adiado, devido à proximidade horária com os compromissos das seleções.

Os defesas Nicolás Otamendi e Lucas Veríssimo que vão chegar das seleções em cima do jogo de sábado, uma vez que jogaram na última madrugada por Argentina e Brasil, respetivamente. Em Espanha, o mesmo motivo levou ao reagendamento de jogos. Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, Jesus revelou que tentou que a visita aos Açores fosse adiada.

"Não tenho dúvidas nenhumas [de que o Santa Clara-Benfica devia ter sido adiado]. Falei com a estrutura nesse sentido, face a todo o cenário dos jogadores que estão nas seleções. É uma defesa do futebol português. A Federação devia estar atenta a isto, mas, como isso não sucedeu, temos de ir aos Açores", disse.



Otamendi e Veríssimo estão aptos

Ainda assim, de acordo com as informações que chegaram ao clube da Luz, a dupla de centrais está aptos para ir a jogo.

"Depois deste interregno de duas semanas, vamos começar a jogar, uns dentro outros fora. Otamendi e Lucas Veríssimo, como toda a gente sabe, jogaram esta madrugada, um mais cedo do que o outro. Os dois jogadores, segundo o que sabemos, por conversações que tivemos com departamento médico, em termos clínicos estão aptos e têm viagem marcada para os Açores", declarou o treinador do Benfica.

O Benfica terá um desafio "difícil", frente a um Santa Clara "que fez um excelente campeonato na temporada passada e que esta época começou muito bem a campanha nas competições europeias":

"É uma boa equipa técnica e taticamente, portanto sabemos que vai ser um jogo difícil. Mas preparámo-nos muito bem nestas últimas semanas para este desafio e queremos trazer os três pontos dos Açores."

O Santa Clara-Benfica, da quinta jornada da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio de São Miguel. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.