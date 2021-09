Clássico? Jesus quer Benfica focado apenas no Santa Clara

Jorge Jesus quer que a cabeça dos jogadores do Benfica esteja bem longe do clássico entre Sporting e FC Porto, no sábado. O treinador encarnado sublinha que a equipa só pode pensar no Santa Clara.

Em conferência de imprensa de antevisão da quinta jornada do campeonato, esta sexta-feira, Jesus alertou que se o Benfica jogar a pensar nos rivais arrisca-se a não vencer na deslocação aos Açores.

"Nós sabemos que os rivais diretos jogam entre eles e que não podem ganhar os dois, mas nós também temos um jogo difícil. O que importa pensar nos rivais? Temos é de vencer o Santa Clara. Para atingirmos os nossos objetivos temos de ganhar os nossos jogos. Estou preocupado é com o Santa Clara. Os outros não me preocupam", frisou.

O Benfica lidera o campeonato, ao fim de quatro jornadas, com mais dois pontos que FC Porto e Sporting. Jorge Jesus desvalorizou.

"Temos uma maior vantagem do ponto de vista dos resultados. Passámos os obstáculos, de resto não vejo mais nenhuma vantagem comparativamente aos rivais", declarou o treinador do Benfica.

O Santa Clara-Benfica, da quinta jornada da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio de São Miguel. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.