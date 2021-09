Noronha Lopes não vai candidatar-se à presidência do Benfica

João Noronha Lopes garantiu, esta quinta-feira, que não vai candidatar-se à presidência do Benfica.

"Tomei a decisão de não me candidatar. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Esta decisão tem a ver com fortes razões familiares e profissionais. As circunstâncias atuais da minha vida não me permitem uma recandidatura", disse, em conferência de imprensa.

Noronha Lopes foi o candidato derrotado por Luís Filipe Vieira nas eleições de outubro do ano passado. Vieira venceu com cerca de 62% dos votos, seguido de Noronha Lopes, que amealhou 34%.

"Candidatei-me às últimas eleições porque considerei que era necessário virar a página e lutar por um Benfica mais credível. Denunciei os vícios do Vieirismo e os riscos que o nosso clube corria. Na noite da votação, disse que não seria candidato. Falei o que pensava. Sabia e sei que o Benfica merece um presidente a tempo inteiro, e achava que essas circunstâncias na minha vida não se iam repetir", explica.

O empresário assume, porém, que ponderou candidatar-se novamente "face às circunstâncias graves que levaram à saída do anterior presidente".´

Noronha Lopes já se tinha mostrado a favor de eleições no clube após a demissão de Vieira e deixou críticas ao processo eleitoral e a forma como está a ser preparado.

"Estamos a pouco mais de 30 dias da realização das eleições e não estão definidas as condições em que decorrerão a campanha e o ato eleitoral. Desengane-se quem pensa que a saída de Luís Filipe Vieira fez regressar a cultura democrática ao Benfica. A pior face do Vieirismo continua bem presente, na atual direção e neste presidente da MAG”, disse

