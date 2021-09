Benfica goleia o Twente e qualifica-se para a Liga dos Campeões feminina

A equipa feminina do Benfica qualificou-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao golear o Twente, em casa, por 4-0.

Depois do empate a um golo na primeira mão, na Holanda, as águias carimbaram a presença com uma vitória expressiva, com Cloé Lacasse em destaque, com um "hat-trick", aos 43, 50 e 72 minutos de jogo. Pelo meio, Raysla, assistida por Lacasse, fez o outro golo das águias.

As águias ainda não conhecem o grupo na prova que vão participar pela segunda vez. Em 2020/21, chegaram aos 16 avos de final.