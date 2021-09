Benfica SAD com prejuízo de 17,4 milhões de euros

A SAD do Benfica apresentou, esta quarta-feira, um prejuízo de 17,4 milhões de euros na temporada 2020/21.

Já em 2019/20 tinha tido um lucro de 41,7 milhões de euros.

No documento, enviado à CMVM, os encarnados lembram as dificuldades originadas pela pandemia da Covid-19, com muitos jogos à porta fechada.

A retração do mercado de transferências em contexto pandémico contribuiu para o resultado negativo neste exercício.

Negativo foi também o facto de a equipa ter falhado o apuramento para a Liga dos Campeões.

O ativo está nos 523,3 milhões de euros, um aumento de 7,4% e, pela primeira vez, passou os 500 milhões de euros.

Já o passivo aumentou de 325,9 para 379,6 milhões de euros.

Os gastos com pessoal também subiram de 85,6 para 97 milhões de euros.