Ações da Benfica SAD atingem valor histórico de 5,12 euros

A ações da Benfica SAD atingiram, esta quarta-feira, o valor histórico de 5,12 euros, com um volume de mais de 50 mil transações.

A possibilidade de o clube exercer o direito de preferência sobre as ações do seu ex-presidente, Luís Filipe Vieira, que tem uma proposta de 7,80 euros por cada uma das 753.615 ações que lhe pertencem - cerca de de 5,878 milhões de euros, no total -, terá impulsionado o valor dos títulos da Benfica SAD. Vieira detém 3,28% do capital social da sociedade.

O Benfica, clube, tem até ao dia 15 de setembro para decidir se cobre a proposta do potencial comprador, cuja identidade a SAD diz desconhecer, pelas ações de Luís Filipe Vieira. Se o fizer, terá direito de preferência.