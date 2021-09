Noronha Lopes critica processo eleitoral. “A pior face do Vieirismo continua bem presente”

João Noronha Lopes, candidato derrotado nas últimas eleições no Bnefica por Luís Filipe Vieira, critica a forma como está a ser preparado o próximo ato eleitoral.

“Estamos a pouco mais de 30 dias da realização das eleições e não estão definidas as condições em que decorrerão a campanha e o ato eleitoral. Desengane-se quem pensa que a saída de Luís Filipe Vieira fez regressar a cultura democrática ao Benfica. A pior face do Vieirismo continua bem presente, na atual direção e neste presidente da MAG”, escreve o ex-candidato, no Twitter.

Segundo Noronha Lopes, “um ato eleitoral não se planeia com tacticismos delineados ao sabor de resultados desportivos e a democracia não se cumpre porque alguém respeitou prazos sem respeitar mais nada”.

“A última eleição do clube decorreu em condições indignas da nossa história e dos nossos valores. Um ano depois (…) é pedido aos sócios que participem numa nova eleição cujas regras serão anunciadas, na melhor das hipóteses, a 3 semanas do ato eleitoral”, lembra o empresário.

Noronha Lopes considera que se está a afastar “deliberadamente a possibilidade de um debate alargado e esclarecedor e omite-se a possibilidade de reflexão sobre os motivos pelos quais se chegou aqui”.

O presidente interino, Rui Costa, tinha prometido – quando ocupou o cargo após a renúncia de Luís Filipe Vieira no âmbito da operação “Cartão Vermelho” – que haveria eleições antecipadas no Benfica antes do final do ano. Agora, a 1 de setembro, todos os órgãos diretivos demitiram-se, obrigando a ato eleitoral no espaço de 45 dias. As eleições acabaram marcadas para 9 de outubro.

Ainda não há candidatos oficiais ao ato eleitoral.