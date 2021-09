Bruno Costa Carvalho está convicto de que é por medo de perder que os opositores da atual direção demissionária do Benfica não se estão a chegar à frente. O antigo candidato nas eleições de 2009 não encontra outra justificação para o silêncio de nomes como Rui Gomes da Silva ou João Noronha Lopes.

"Houve imenso tempo para apresentar propostas aos benfiquistas e para se prepararem para eleições. Não é uma semana a mais ou a menos que fará a diferença. É apenas uma desculpa de alguém que não se sente preparado para ir a eleições. Se olharmos para os últimos dois candidatos, Rui Gomes da Silva teve 1% e portanto está fora do cenário. Quanto a Noronha Lopes, que teve uma excelente votação - 34% - o que acontece é que esteve 18 anos sem dizer absolutamente nada, durante o vieirismo. Agora remeteu-se novamente ao silêncio e perdeu toda a sua relevância. Ele sabe que, se fosse agora a eleições, não conseguia repetir o resultado que teve" afirma, em entrevista à Renascença.

Rui Costa avança sozinho?

Bruno Costa Carvalho ainda está a ponderar sobre o que ele próprio irá apresentar candidatura, mas admite como cenário mais provável que Rui Costa seja candidato único às eleições de 9 de outubro.

"Rui Costa vai avançar sozinho e vai ganhar as eleições. É o cenário mais normal nesta situação. O Benfica é muito grande mas não estou a ver ninguém com condições para avançar com uma proposta alternativa a Rui Costa", refere.