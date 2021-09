Valentino Lázaro já estava de olho no Benfica há nove anos

Valentino Lázaro revelou, esta quinta-feira, na apresentação como novo jogador do Benfica, que há nove anos que está de olho na Luz.

Em entrevista à BTV, o lateral-direito austríaco salientou que o primeiro contacto com o Benfica "foi feito há anos", mas que agora o interesse "era ainda mais consistente". Para justificar o "sim" às águias, recordou a primeira vez que visitou Portugal e o Estádio da Luz.

"A primeira vez que estive em Portugal foi há nove anos, quando tive um jogo pela seleção jovem e vim ao Estádio da Luz. Estive no museu, vi o voo da águia pela primeira vez e desde aí que tenho um olho no clube. Hoje, nove anos depois, estou muito feliz no clube. Era a altura certa e vi que o interesse continuava a ser tão forte, que as pessoas queriam mesmo contar comigo, é como uma família e o sentimento foi sempre forte, por isso não tive dúvidas de que queria vir para o Benfica", contou.

Lázaro não precisou de pedir concelhos

Lázaro "já conhecia alguns jogadores" do Benfica, como João Mário, com quem jogou no Inter de Milão, e Julian Weigl, que defrontou na Alemanha. Contudo, garante que não precisou de concelhos:

"Normalmente faria isso, mas, desta vez, desde a primeira vez que conversei sobre esta possibilidade, tive sempre bons sentimentos sobre o clube e não precisei de falar com ninguém. Não foi preciso ser convencido por ninguém, pois já conhecia o que o Benfica pode oferecer. O interesse foi muito forte, por isso quis mesmo vir para o Benfica."

Olhando para o futuro, Lázaro promete que dará "sempre 110%" pelo Benfica, para mostrar qualidades e "ajudar a equipa a ganhar troféus".

"Vencer títulos é o que todos os jogadores pretendem. (...) Nos primeiros dias e semanas haverá um período de integração, mas quero mostrar as minhas capacidades. Estou muito entusiasmado, quero ajudar a equipa, mostrar essa determinação, ganhando jogos e títulos", frisou.

Internacional austríaco, de 25 anos, Valentino Lázaro chega ao Benfica por empréstimo do Inter de Milão até ao final da presente época.