Movimento "Benfica Bem Maior" deixa eleições para mais tarde

Entre o movimento "Benfica Bem Maior", o momento é de centrar atenções no primeiro encontro online marcado para sábado, para debater temas estruturantes do Benfica. Carla Cruz separa as águas e salienta que o evento nada tem a ver com o calendário eleitoral do clube .

Todos podem participar, até quem não é do Benfica

O momento é de discutir o futuro do Benfica e, para isso, o movimento "Benfica Bem Maior" trabalhou num conjunto de "temáticas estratégicas" e envolveu oradores para abrir a discussão "a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Benfica em particular e do desporto em geral".

Entre os temas em debate no sábado estão "diversas áreas do futebol", um futuro Estádio da Luz, transformação digital de clubes do futebol, modalidades, adeptos, Casas do Benfica, o muito falado Cartão do Adepto, "boas práticas de gestão e transparência", entre outros.

"Aquilo que queremos é conversar", assinala Carla Cruz, que abre a participação a todos, incluindo a adeptos de outros clubes.

O movimento "Benfica Bem Maior" deixa para mais tarde uma eventual tomada de posição sobre as eleições: "Nesta fase diria que vamos centrar-nos no evento, que é o novo foco. As eleições virão depois."