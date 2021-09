Yaremchuk paga o preço do bilhete no empate da Ucrânia

Roman Yaremchuk marcou um grande golo no empate (2-2) da Ucrânia no terreno do Cazaquistão, esta quarta-feira, a contar para a quarta jornada do grupo D da fase de qualificação para o Mundial 2022.

Aos dois minutos de jogo, o ponta de lança do Benfica recebeu uma bola alta no centro do terreno, ainda longe da baliza. Ajeitou no peito e disparou com a parte exterior do pé, levando o disparo a assumir um arco que deixou o guarda-redes cazaque, Stas Pokatilov, sem resposta.

A vantagem ucraniana em Nur-Sultan demorou pouco mais de uma hora. Aos 74 minutos, Ruslan Valiullin empatou a partida. Contudo, ao terceiro minuto de descontos, após muita insistência, Danylo Sikan voltou a adiantar a seleção visitante. Quando o resultado parecia feito, Valiullin bisou e garantiu um ponto valioso para o Cazaquistão.

Com este revés, a Ucrânia passa a somar quatro pontos em quatro jogos, no segundo lugar do grupo D. Fica à mercê da Finlândia (dois pontos em dois jogos), do Cazaquistão (dois em três) e da Bósnia-Herzegovina (um em dois). A França lidera, com sete pontos em três partidas.

Veja o golo de Yaremchuk: